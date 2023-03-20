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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

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Giriş: 20.03.2023 16:26
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." ifadelerini kullandı.
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