Başkan Erdoğan: "Muharrem Bey'i bugün aradım, yardıma hazır olduğumuzu söyledim"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala aralarında AHaber ve ATV'nin de ortak yayın programına katılıyor. Başkan Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim.''