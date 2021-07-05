Başkan Erdoğan: MİT FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirdi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada FETÖ'nün üst düzey mensuplarından olan Orhan İnandı'nın yakalandığını duyurdu.

Kabine Toplantısı ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, terörle mücadelede önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir." açıklamasını yaptı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları şöyle;

"Ülkemizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en başarılı operasyonlarını veriyoruz. PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere göz açtırmıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden yapılara darbe vuruyoruz.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatları, terörü kaynağında yok etme strateijimizin en önemli göstergesidir. Operasyonlar neticesinde PKK üst düzey kadrosu hareket edemez hale gelmiştir. MİT terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıdı. PKK için artık hiçbir yer güvenli değildir.

MİT'TEN FLAŞ OPERASYON! "FETÖ'NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU ORHAN İNANDI TÜRKİYE'YE GETİRDİ"

"FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına da kararlılıkla devam ediyoruz. Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplumdan temizledik.

Bu mücadelenin uzun solukklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışamalarda, bugüne kadar 100'ün üzerinde birçok kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz.

Selahaddin Gülen ve Ahmet Yiğit, İsmail Okkalı, FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay, ülkemize getirilen isimlerden bazılarıdır. MİT, son olarak FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirdi."





(Fotoğrafta FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı)

ORHAN İNANDI KİMDİR?

Orhan İnandı, Kırgızistan'da 1990'lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor.

Kırgızistan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini Sapat olarak değiştirmiş, okulların genel müdürlüğüne bir Kırgız vatandaşı getirilmişti.

1992 yılından itibaren Kırgızistan'da faaliyet gösteren söz konusu eğitim kurumu bünyesinde 16 liseyi, bir üniversiteyi, 5 orta okulu barındırıyor. 1995 yılından bu yana Kırgızistan'da bulunan İnandı'nın Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor.