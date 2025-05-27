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Başkan Erdoğan: Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir

Başkan Erdoğan: Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 16:24
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Belediyelerin çoğu özellikle de muhalefet belediyeleri borç içinde. SGK prim borçlarını gündeme getirdiğimizde maruz kaldığımız eleştirileri hepimiz hatırlıyoruz.” dedi. Erdoğan, "Belediyelerde personel giderleri bütçenin yüzde 30’unu aşamaz, aşmamalıdır. Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir, olamaz. Sorunlara neşter vurma vakti geldi.” ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir
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