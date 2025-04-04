Başkan Erdoğan: Millet boykot çağrısını affetmedi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ekonomiyle ilgili boykot çağrısını eleştirerek, "Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor" dedi. Erdoğan ayrıca, ABD ziyareti ve Başkan Trump’ın yeni gümrük vergileri konusundaki gelişmelere de değindi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN