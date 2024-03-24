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Başkan Erdoğan: Meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor

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Giriş: 24.03.2024 16:13
Başkan Erdoğan'ın AK Parti'nin İstanbul mitinginde yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde: "Maşallah, meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor. Sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor.
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