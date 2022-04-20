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Başkan Erdoğan Mescid-i Aksa için devrede! Mescid-i Aksa, Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatıldı

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 13:30
Mescid-i aksa'da yüzlerce Müslümanı yaralayan İsrail polisi, baskına katılan fanatik Yahudilere de özel koruma sağlıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü, şiddetin son bulma çağrısında bulundu. Bu görüşmenin ardından İsrail basını, Mescid-i Aksa'nın bayrama kadar Yahudilerin ziyaretine kapatıldığını duyurdu.
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Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatıldı
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