Başkan Erdoğan Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti! İşte ele alınan konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. Görüşme saat 15.00 sıralarında başlarken Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meselelerin masaya yatırıldı. Yaklaşık 2 saat süren Türkiye-İtalya-Libya üçlü zirvesi sona erdi. Kritik toplantıya ilişkin yazılı açıklama geldi. Akdeniz'de 3 ülkenin iş birliği vurgulandı. Ele alınan konuları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı...

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