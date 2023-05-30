Başkan Erdoğan mazbatasını ne zaman alacak? Kimler bakan olacak? İşte kulislerde konuşulanlar...

Cumhurbaşkanı seçim süreci tamamlandı. Artık tüm gözler Ankara'da yemin törenleri ve yeni Kabine'de. Yeni Kabine ne zaman açıklanacak, kimler bakan olacak? Kulislerde neler konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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