30 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan mazbatasını ne zaman alacak? Kimler bakan olacak? İşte kulislerde konuşulanlar...

Başkan Erdoğan mazbatasını ne zaman alacak? Kimler bakan olacak? İşte kulislerde konuşulanlar...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2023 09:38
Cumhurbaşkanı seçim süreci tamamlandı. Artık tüm gözler Ankara'da yemin törenleri ve yeni Kabine'de. Yeni Kabine ne zaman açıklanacak, kimler bakan olacak? Kulislerde neler konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Girdiği her seçimi kazandı
Girdiği her seçimi kazandı
İYİ Parti’de hangi kararlar alınacak?
İYİ Parti’de hangi kararlar alınacak?
Erdoğan mazbatasını ne zaman alacak?
Erdoğan mazbatasını ne zaman alacak?
İstanbul’da hava nasıl olacak?
İstanbul’da hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde oyunu artırdı!
Deprem bölgesinde oyunu artırdı!
Ülkemiz için gece gündüz çalışacağız
"Ülkemiz için gece gündüz çalışacağız"
A Takımı Meclis dışı kaldı!
A Takımı Meclis dışı kaldı!
Erdoğan ve Şimşek görüştü
Erdoğan ve Şimşek görüştü
Kılıçdaroğlu ağır bombardıman
Kılıçdaroğlu ağır bombardıman
AK Partili olduğu için ekmek satmadılar!
AK Partili olduğu için ekmek satmadılar!
Şimdi daha hızlı koşacağım
"Şimdi daha hızlı koşacağım"
Biden’dan Başkan Erdoğan’a tebrik
Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik
Daha Fazla Video Göster