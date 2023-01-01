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Başkan Erdoğan Mardin’de gençlerle buluştu

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Giriş: 01.01.2023 12:24
Yurt içi programlarında gençlere özel zaman ayıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de gençlerle bir araya geldi. O buluşmalarda  zaman zaman yüzleri gülümseten samimi anlar da yaşandı. Gençler sordu, Başkan Erdoğan yanıtladı. İşte tüm detaylar…
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