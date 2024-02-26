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Başkan Erdoğan makinist koltuğunda! Sirkeci-Kazlıçeşme treni kalktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 12:39
Son dakika haberi… Sirkeci-Kazlıçeşme treni harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan trenin makinist koltuğundaydı. İşte o görüntüler…
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