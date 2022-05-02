Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştığı belirtildi. Diğer yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan bayramını tebrik etti. İşte detaylar...