Başkan Erdoğan Kudüs Rum Patriğini kabul etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 23:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
