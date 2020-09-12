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Başkan Erdoğan koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in oğlunu aradı!

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Giriş: 12.09.2020 13:36
Güncelleme:12.09.2020 13:36
Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son test sonucu negatif çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile telefonda görüşürken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti..
Başkan Erdoğan Muhittin Böcek'in oğlunu aradı!
Başkan Erdoğan Muhittin Böcek'in oğlunu aradı!
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