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Başkan Erdoğan Konya Şehir Hastanesi'ni bugün açacak!

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Giriş: 02.10.2020 13:32
Güncelleme:02.10.2020 13:32
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Koronavirüs salgını süresince güçlü sağlık altyapısı ile öne çıkan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye yeni bir sağlık üssünü daha hizmete alıyor. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Koronavirüs salgını süresince güçlü sağlık altyapısı ile öne çıkan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye yeni bir sağlık üssünü daha hizmete alıyor. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında aktardı.

Başkan Erdoğan Konya Şehir Hastanesini bugün açacak! BAŞKAN ERDOĞAN KONYA ŞEHİR HASTANESİ'Nİ BUGÜN AÇACAK!

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