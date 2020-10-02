Başkan Erdoğan Konya Şehir Hastanesi'ni bugün açacak!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Koronavirüs salgını süresince güçlü sağlık altyapısı ile öne çıkan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye yeni bir sağlık üssünü daha hizmete alıyor. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Koronavirüs salgını süresince güçlü sağlık altyapısı ile öne çıkan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye yeni bir sağlık üssünü daha hizmete alıyor. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında aktardı.