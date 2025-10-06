Başkan Erdoğan: Kişi başına düşen milli gelirimizi 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

