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13.04.2020

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalan hastalığına tanıyı koydu: Bu mitomani hastalığıdır

Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslendi. Virüs üzerinden provokatif söylemlerde bulunarak toplumun huzurunu bozanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sokağa çıkma yasağını ve genel olarak salgın önlemlerini bahane eden kimi medya kuruluşları haberleri ve köşe yazılarıyla hep yaptıkları gibi kendi ülkelerine karşı adeta savaş açmışlardır." dedi. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına da tepki gösteren Erdoğan, "CHP Genel Başkanının dün bir televizyon kanalından ne dünyadan ne Türkiye'den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum. Bu mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın." ifadelerini kullandı.

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