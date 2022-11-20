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Başkan Erdoğan Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü | Türkiye ile Mısır ilişkileri için normalleşme adımı

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Giriş: 20.11.2022 18:58
Güncelleme:20.11.2022 19:17
Başkan Erdoğan, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Başkan Erdoğan’ın Sisi ile verdiği fotoğrafın okumasını A Haber’de yaptı. Özellikle Mısır tarafından görüşme talebi olduğunun altını çizen Murat Yeşiltaş, "Bu görüşme ile psikolojik aşamanın da aşıldığı görülmekte.” dedi. Ayrıca Sisi’nin Türkiye ile normalleşme ısrarının olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, “Mısır’ın Türkiye gibi bölgede güçlü bir aktörle kavgalı olması Mısır’a getirisi olan bir şey değildi. Mısır, Türkiye’nin diğer aktörlerle İsrail, BAE, Suudi Arabistan ile normalleştiğini gördü. Burada oluşan fırsat penceresini kullanmak istiyordu.” şeklinde konuştu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni vesilesiyle bulunduğu Katar'da liderler için verilen resepsiyona katıldı.

Başkan Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

MISIR İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İÇİN NORMALLEŞME ADIMI

Burada verilen fotoğraf Mısır ile Türkiye arasında normalleşme sürecinin başlangıcı olarak okundu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş Başkan Erdoğan'ın Sisi ile verdiği fotoğrafın okumasını A Haber'de yorumladı.

"BU GÖRÜŞME İLE PSİKOLOJİK AŞAMANIN DA AŞILDI"

Özellikle Mısır tarafından görüşme talebi olduğunu altını çizen Murat Yeşiltaş, "Mısır ile Türkiye arasında bir normalleşme adımı vardı. Aslında son 1,5-2 yıldır devam ediyordu. Bunlar alt düzey görüşmelerdi. Libya konusunda Türkiye ve Mısır bir işbirliği oluşturabilirse yeni bir istikra dönemi başlatılabilir yönünde bir pozitif yanı var. Doğu Akdeniz'de Yunanistan Mısır'ı kışkırtan tavır içine girdi. Verilen fotoğrafla bu noktaların aşıldığı görülmekte ve önemli bir resim. İki lider de samimi bir görüntü vermiş durumda. Katar'ın bu konuda arabuluculuk yaptığını bilmekteyiz. Arap dünyasının diğer isimleri de Ürdün'de bunu destekledi. Bölgesel ölçekte desteklenen bir süreçti. Bu görüşme ile psikolojik aşamanın da aşıldığı görülmekte." dedi.

"MISIR FIRSAT PENCERESİNİ GÖRDÜ"

Sisi'nin Türkiye ile normalleşme ısrarının olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, "Mısır'ın Türkiye gibi bölgede güçlü bir aktörle kavgalı olması Mısır'a getirisi olan bir şey değildi. Mısır, Türkiye'nin diğer aktörlerle İsrail BAE, Suudi Arabistan ile normalleştiğini gördü. Burada oluşan fırsat penceresini kullanmak istiyordu." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN, KATAR'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere başkent Doha'ya geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgiler karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya geldi.

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