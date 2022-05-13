13 Mayıs 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü! İşte ilk görüntüler
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü. Başkan Erdoğan ve Al Sani Atatürk Kültür Merkezi'nde "Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösterimine katılacak.