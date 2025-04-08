Başkan Erdoğan: Kamuoyuna yansıyanlar buz dağının görünen kısmı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Başkan Erdoğan korkunun ecele faydası olmadığını ve ortaya çıkanların ortaya çıkacakların habercisi olduğunun altını çizdi. Öte yandan CHP'nin sokak çağrılarını da yorumlayan Erdoğan "Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur" ifadelerini kullandı. İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında kamuoyuna yansıyanların buz dağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Erdoğan "Yaptıkları boykot pisliklerinin üstünü örtme çabası" dedi.