05 Eylül 2023, Salı
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Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: Gençlere vergisiz telefon, yeni Anayasa, ekonomide yol haritası...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.10'da başlayan Kabine sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Enflasyon dize getireceğiz." dedi. Başörtülüleri hedef alanlara sert tepki gösteren Erdoğan, "Sizin kim olduğunu biliyoruz. Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de onların kölesi olarak görenlerin devri çoktan kapanmıştır. Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur." ifadelerini kullandı. Gençlere vergi muafiyetiyle ilgili müjdeyi veren Başkan Erdoğan çiftçilere 2024 yılında yapılacak ödemelerin öne çekildiğini açıkladı.