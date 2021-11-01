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Başkan Erdoğan - Joe Biden zirvesi | İki liderin beden dili ne anlatıyor?

A Haber
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Giriş: 01.11.2021 09:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. O görüşmeye ilişkin görüntüler ise kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, o görüntülerde liderlerin beden dilleri ne anlatıyor? Detayları A Haber'e katılan beden dili uzmanı Yeliz Ceyran anlattı.
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İki liderin beden dili ne anlatıyor?
İki liderin beden dili ne anlatıyor?
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