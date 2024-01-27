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Başkan Erdoğan İzmir ilçe başkan adaylarını bugün açıklayacak! İzmir Şehir Hastanesi hizmete giriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 11:04
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ilçe adaylarını bugün açıklayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, 628 bin metrekarelik alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını da bugün yapacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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