Başkan Erdoğan İzmir ilçe başkan adaylarını bugün açıklayacak! İzmir Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ilçe adaylarını bugün açıklayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, 628 bin metrekarelik alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını da bugün yapacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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