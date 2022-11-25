Başkan Erdoğan İstanbul’da! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek

İstanbul bugün önemli bir misafiri ağırlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek. Başkan Erdoğan'ın gün içinde İstanbul'da önemli programları da var. A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı.

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