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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Bağcılar'da Yaşlı Yaşam Merkezi'nin açılışını yapacak

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 09:29
Başkan Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı?
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