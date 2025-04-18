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Başkan Erdoğan: İsrail’le ticari işlemleri tamamen durdurduk

Başkan Erdoğan: İsrail'le ticari işlemleri tamamen durdurduk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 15:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Devletimizin resmi kurumları yanı sıra STK'larımız, iş dünyamız adeta Filistin ve Gazze için seferber oldu. İsrail ile ticari işlemleri tamamen durdurarak bu alanda cesur bir adım attık. Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımızı aralıksız sürdürdük. 101 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini bölgedeki kardeş ülkelerin de desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık.” dedi.
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