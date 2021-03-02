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Başkan Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı

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Giriş: 02.03.2021 15:24
Güncelleme:02.03.2021 15:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.  Başkan Erdoğan, ''Bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır'' dediği belgenin ayrıntılarını tek tek tüm Türkiye’ye anlattı. Başkan Erdoğan, "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır." dedi.

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