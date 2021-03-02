Başkan Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır'' dediği belgenin ayrıntılarını tek tek tüm Türkiye’ye anlattı. Başkan Erdoğan, "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır." dedi.