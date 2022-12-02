Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü: NATO Rusya-Ukrayna Kıbrıs meselesi…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra NATO, Rusya - Ukrayna savaşı ve Kıbrıs meselesi de ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

NATO VURGUSU

Başkan Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KIBRIS MESELESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.