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Başkan Erdoğan: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerin elinden alalım

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Giriş: 26.08.2023 12:07
Güncelleme:26.08.2023 12:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin sıradan bir zafer olmadığının altını çizerken "Bizi Viyana önlerine götüren zafeler zincirinin çıkış noktası burasıdır." ifadelerini kullandı. Bu toprakların Sultan Alparslan'ın emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan "Kanımızın son damlasına kadar koruyacağız" dedi. Diğer yandan 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere de değinen Başkan Erdoğan "İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerin elinden alalım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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