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Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme! Azerbaycan-Ermenistan çatışması...

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Giriş: 14.10.2020 20:38
Güncelleme:14.10.2020 20:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önemli görüşmede Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile Suriye ve Libya meselesi ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum da değerlendirildi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Başkan Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

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