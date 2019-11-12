12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.11.2019

Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin saati belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD programının detayları belli oldu. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme yarın (13 Kasım Çarşamba) saat 20.00’de gerçekleşecek. Beyaz Saray'da önce baş başa, sonra da heyetler arası görüşmede bir araya gelecek iki liderin ajandasında birçok önemli dosya bulunuyor. Suriye’nin kuzeyinde varılan mutabakat ve ABD’nin terör örgütü YPG ile olan kirli ilişkisi ele alınacak. Öte yandan Suriye konusundaki krizin çözülememesinin bir diğer nedeni olan YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Washington'a davet edilmesi konusu da Erdoğan'ın çantasındaki önemli dosyalardan biri. Diğer yandan Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken kendisine Trump tarafından gönderilen skandal mektubu Beyaz Saray'da sahibine iade edeceği de belirtiliyor. Beyaz Saray’daki temasların ardından Başkan Erdoğan Washington’daki Türklerle bir araya gelecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin saati belli oldu
Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin saati belli oldu
İşte Kılıçdaroğlu'nun yalanını çürüten belgeler
İşte Kılıçdaroğlu'nun yalanını çürüten belgeler
MSB: Kışkırtmalara rağmen devam ediyor!
MSB: Kışkırtmalara rağmen devam ediyor!
İşte İBB işçi çıkarma raporunun ayrıntıları...
İşte "İBB işçi çıkarma raporu"nun ayrıntıları...
İngiliz ajan neden İstanbul'daydı?
İngiliz ajan neden İstanbul'daydı?
İstanbul’da barajlarında alarm!
İstanbul’da barajlarında alarm!
Erdoğan'ın ziyareti öncesi skandal görüntü!
Erdoğan'ın ziyareti öncesi skandal görüntü!
Erdoğan sevgisi! Birbirleriyle yarıştılar
Erdoğan sevgisi! Birbirleriyle yarıştılar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi son dakika FETÖ ve terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi son dakika FETÖ ve terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması
YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar
YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar
Bakanlık: SAS Timlerimiz etkisiz hale getirdi
Bakanlık: SAS Timlerimiz etkisiz hale getirdi
Daha Fazla Video Göster