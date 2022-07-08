08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan ile Rumen mevkidaşından gülümseten 'Hagi' diyaloğu

Başkan Erdoğan ile Rumen mevkidaşından gülümseten 'Hagi' diyaloğu

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2022 09:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmıştı. Birçok devletin temsilcileriyle görüşen Erdoğan'ın, Rumen mevkidaşı Klaus Werner Iohannis ile yaptığı görüşme, İngiliz basınında gündem oldu. Romanya medyasına dayandırılan habere göre, iki liderin futbol konuştuğu ve Erdoğan'ın Galatasaray'ın efsane futbolcusu George Hagi ve oğlu Ianis Hagi hakkında bilgi aldığı iddia edildi. Habere göre Erdoğan, Ianis için mevkidaşına, "Bir gün o da babası gibi Galatasaray'da oynar" dedi.
HDP kızdı geri adım attı!
HDP kızdı geri adım attı!
Başkan Erdoğan’ın gülümseten ’Hagi’ diyaloğu
Başkan Erdoğan'ın gülümseten 'Hagi' diyaloğu
Bayramda tedbiri elden bırakmayın
Bayramda tedbiri elden bırakmayın
Başkan Erdoğan’dan kurban bağışı!
Başkan Erdoğan'dan kurban bağışı!
Hacı adaylarının mukaddes yolculuğu!
Hacı adaylarının mukaddes yolculuğu!
Bayram göçü başladı!
Bayram göçü başladı!
Suriye’de önce askeri sonra sivil harekat olacak
"Suriye'de önce askeri sonra sivil harekat olacak"
Herzog’dan Erdoğan’a bayram tebriği
Herzog'dan Erdoğan'a bayram tebriği
Kadir Şeker tahliye edildi mi?
Kadir Şeker tahliye edildi mi?
8 PKK’lı etkisiz hale getirildi
8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Yerli aşı Turkovac Malezya’da!
Yerli aşı Turkovac Malezya'da!
Erdoğan’dan Karakaya’nın ailesine taziye telefonu
Erdoğan'dan Karakaya’nın ailesine taziye telefonu
Daha Fazla Video Göster