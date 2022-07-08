08 Temmuz 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan ile Rumen mevkidaşından gülümseten 'Hagi' diyaloğu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmıştı. Birçok devletin temsilcileriyle görüşen Erdoğan'ın, Rumen mevkidaşı Klaus Werner Iohannis ile yaptığı görüşme, İngiliz basınında gündem oldu. Romanya medyasına dayandırılan habere göre, iki liderin futbol konuştuğu ve Erdoğan'ın Galatasaray'ın efsane futbolcusu George Hagi ve oğlu Ianis Hagi hakkında bilgi aldığı iddia edildi. Habere göre Erdoğan, Ianis için mevkidaşına, "Bir gün o da babası gibi Galatasaray'da oynar" dedi.