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Başkan Erdoğan ile Fatih Erbakan neleri konuştu? Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz A Haber'de duyurdu

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Giriş: 24.03.2023 22:17
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi ve Başkan Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde destekleyeceğini duyurdu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz alınan kararı ve yaşanan süreci A Haber’de yorumladı. Altınöz, "Amacımız milletimizin daha rahat yaşaması" dedi. Peki, Başkan Erdoğan ile Fatih Erbakan neleri konuştu? İşte Yeniden Refah’ın 3 kritik önerisi ve İslam dünyasını birleştirecek hamleler…
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