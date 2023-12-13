Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme sonrası kısa bir açıklamada bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu "Görüşmemiz Yerel seçimlerle alakalıydı. Temaslar için karşılıklı heyet oluşturuldu. 3’er kişilik heyet gerekli çalışmaları yapacak." dedi.