Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Hırvatistan’da meydana gelen 6.3 şiddetindeki deprem nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, bir adam ve oğlu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic (sağ 2) ve Başbakan Andrej Plenkvic (ortada) Petrinja'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), merkez üssü Petrinja kasabası olarak açıklanan depremin 10 km derinlikte meydana geldiği bildirdi.



Yetkililer, depremin çok sayıda binanın hasar görmesine yol açtığını belirterek, enkazın altındakileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Depremin ilk kurbanının ise 12 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu açıklandı.

Petrinja yakınlarındaki Sisak Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Tomislav Fabijaniç, Petrinja ve Sisak'ta çok sayıda yaralı olduğunu aktardı. Acil servisler de çok sayıda kişinin yaralandığını doğrularken, konuya ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan merkez üssü yakınlarında enkazdan kurtarılmakta olan insanların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Bu görüntülerden birinde, bir adam ile oğlunun enkaz altından yaralı olarak çıkarıldığı görülüyor.

Enkazdan kurtarılan baba-oğlun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Deprem, Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan, Almanya ve Slovenya'da da hissedildi.

Slovenya, merkez üssünden 100 km uzaklıktaki tek nükleer enerji santralinin önlem olarak kapatıldığını duyurdu.