Başkan Erdoğan: Herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında eşitlik vurgusu ypaarken "783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır." ifadelerini kullandı. Ataması yapanan kaymakamlara da mesaj veren Erdoğan "Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz" dedi.

