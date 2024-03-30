30 Mart 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Güngören’deki mitingde konuştu: Şehrin kaynaklarını bavul bavul paralarla yağmalıyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Şehrin kaynaklarını bavul bavul paralarla yağmalıyorlar. İstanbul’u bu hale düşürenler utansın.” İfadelerini kullandı. Erdoğan, “ Deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakmamız gerekiyor. Yarısı Bizden'e yenilerini ekleyerek İstanbul'un dirençli hale gelmesini sağlayacağız.” dedi.