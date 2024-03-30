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Başkan Erdoğan Güngören’deki mitingde konuştu: Şehrin kaynaklarını bavul bavul paralarla yağmalıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 16:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Şehrin kaynaklarını bavul bavul paralarla yağmalıyorlar. İstanbul’u bu hale düşürenler utansın.” İfadelerini kullandı. Erdoğan, “ Deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakmamız gerekiyor. Yarısı Bizden'e yenilerini ekleyerek İstanbul'un dirençli hale gelmesini sağlayacağız.” dedi.
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