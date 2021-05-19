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Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 19 Mayıs için İstiklal Marşı okudu

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Giriş: 19.05.2021 19:39
Güncelleme:19.05.2021 19:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Çankaya Köşkü’nde gençlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkan Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Başkan Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.

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