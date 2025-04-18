Başkan Erdoğan: "Geleneği olmayanın geleceği de olamaz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde yaptığı konuşmada, gelenekle bağını koparan anlayışı eleştirerek, “Gelenekle ve milletin değerleriyle kavgalı faşizan zihniyet büyük bir enkaz bıraktı. Kendi mazisine sırtını dönenin bugünü de yarını da karanlıktır” ifadelerini kullandı.

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