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11.11.2019

Başkan Erdoğan, “Geleceğe Nefes” kampanyasını başlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara Batıkent'te yapılan törende fidan dikerek ağaçlandırma seferberliğini başlattı. 81 ilde 11 milyon fidan dikiliyor. Törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.

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