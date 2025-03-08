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Başkan Erdoğan: Gazze’nin yiğit kadınlarına selam olsun!

Başkan Erdoğan: "Gazze'nin yiğit kadınlarına selam olsun!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 21:24
Bugün aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizin ve tüm dünyadaki kadınların Kadınları Günü'nü şahsım ve eşim adına tebrik ediyorum. Suriye'de Yemen'de Afrika'da Asya'da Türkistan'da ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kadınlara buradan bir kez daha dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Gazze'nin yiğit kadınlarını ülkemdeki tüm kadınlar adına saygıyla selamlıyorum.
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