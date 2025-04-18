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Başkan Erdoğan: Gazze’de çocuklar öldürülürken neredesiniz?

Başkan Erdoğan: Gazze’de çocuklar öldürülürken neredesiniz?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor. Yıllardır özgürlükten, haktan bahsedenler İsrail'in katliam politikası karşısında 18 aydır üç maymunu oynuyor. Nerede uluslararası hukuk? Nerede örgütler, kurumlar? Batılı devletler soruyorum İsrail'e karşı nerede? Nerede BBC, CNN... Bebekler ölüyor... Bunları gören dünyada var mı? Uluslararası hukuk, güçlünün gücünü tahkim etmesi aparatı haline gelmiştir. Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir.” ifadelerini kullandı.
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