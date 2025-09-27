Başkan Erdoğan: Gazze sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze, Yemen ve Suriye sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor. Filistin'de neler oluyor gördünüz? Ellerinde tencerelerle bir kap yemek alayım diye nasıl çaba gösteriyorlar izlediniz. Türkiye hiçbir kompleksi olmadan büyüklüğüne yakışır biçimde barış ve huzur için çalışan her kesimle çalışabilen herkesin güven duyduğu bir ortaktır. Bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne azami katkı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

