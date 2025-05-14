14 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Gazze hakkında inşallah müjdeli haber gelecek
Başkan Erdoğan: Gazze hakkında inşallah müjdeli haber gelecek

Başkan Erdoğan: Gazze hakkında inşallah müjdeli haber gelecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2025 13:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip, 'Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını' açıklayan ABD Başkanı Sayın Trump’a teşekkür ediyorum." dedi. Başkan Erdoğan, "İnşallah Gazze’yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz, Türkiye'dir." açıklamasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Gazze hakkında inşallah müjdeli haber gelecek
Gazze hakkında inşallah müjdeli haber gelecek
"Gazze hakkında inşallah müjdeli haber gelecek"
Terörün devri artık kapanmıştır
"Terörün devri artık kapanmıştır"
Bakan Tunç’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Bakan Tunç'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması
Yenilebilir enerji ve maden mesajı
Yenilebilir enerji ve maden mesajı
14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür
"14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür"
Dünyanın gözü Türkiye ve Başkan Erdoğan’da
Dünyanın gözü Türkiye ve Başkan Erdoğan’da
Bakan Memişoğlu: Toplum sağlıklı kalmalı
Bakan Memişoğlu: Toplum sağlıklı kalmalı
Bakan Tekin’den grup toplantısı öncesi açıklamalar
Bakan Tekin'den grup toplantısı öncesi açıklamalar
İşte Suriye zirvesinden ilk fotoğraflar
İşte Suriye zirvesinden ilk fotoğraflar
Trump’tan Suudi Arabistan’da flaş açıklamalar
Trump'tan Suudi Arabistan'da flaş açıklamalar
Oyun kurucu Türkiye!
Oyun kurucu Türkiye!
Adıyaman’da DEAŞ Operasyonu
Adıyaman’da DEAŞ Operasyonu
Daha Fazla Video Göster