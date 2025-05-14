Başkan Erdoğan: Gazze hakkında inşallah müjdeli haber gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip, 'Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını' açıklayan ABD Başkanı Sayın Trump’a teşekkür ediyorum." dedi. Başkan Erdoğan, "İnşallah Gazze’yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz, Türkiye'dir." açıklamasında bulundu.

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