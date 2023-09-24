Başkan Erdoğan formunda! Basketbol maçı için parkeye indi! İşte o renkli anlar ve diyaloglar...

Sporcu karakteriyle bilinen Başkan Erdoğan bir kez daha basketbol oynamak için parkeye indi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştığı renkli görüntülerde Başkan Erdoğan bulduğu sayılarla dikkat çekti. Karşılaşmada İbrahim Kalın, Fahrettin Altun, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Alpay Özalan, Ömer Onan gibi isimler de forma giyerken eğlenceli diyaloglar yaşandı.