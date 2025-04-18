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Başkan Erdoğan: Filistinlileri topraklarından eden planlar yok hükmünde

Başkan Erdoğan: Filistinlileri topraklarından eden planlar yok hükmünde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 15:45
Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in bir cinnet halinde olduğunu söyledi. Filistinlileri topraklarından eden planların yok hükmünde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, İsrail'in bölgedeki tehditleri için, "İsrail bundan vazgeçmeli yoksa ateş onu da yakacaktır." dedi.
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Başkan Erdoğan: Filistinlileri topraklarından eden planlar yok hükmünde
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