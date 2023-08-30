30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB heyetini kabul etti. Orta vadeli program hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Erdoğan, 'Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak.' dedi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz. Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Vatandaşın aşını, işini ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızdan geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz."