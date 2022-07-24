Başkan Erdoğan: Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde hitap etti. “2023 dönüm noktası” diyen Başkan Erdoğan, “Türkiye olarak kendimize büyük hedefler belirledik.” ifadelerine yer verdi. Sözü ekonomiye getiren Başkan Erdoğan, “Bir süredir üretim ve tedarik zincirindeki kırılmalar, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hızlandırdı. Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız.” mesajını verdi. Ayrıca Suriye’ye operasyon sinyalini tekrarlayan Başkan Erdoğan. “Güney sınırımızı terörden temizlemekte kararlıyız.” şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN