Başkan Erdoğan doğalgaz müjdesini duyurdu! MHP bu anlamlı mesajı paylaştı: "Çırpınırdı Karadeniz..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda merakla beklenen tarihi müjdeyi tüm dünyaya duyurdu. Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki aramaları sırasında Tuna-1 adı verilen Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini müjdeledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaından hemen sonra MHP'den anlamlı bir paylaşım yapıldı. MHP'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz" ifadeleri yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camisii'nde kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçerek tarihi müjdeyi duyurdu.



320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KEŞFİ



Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik, devamı gelecek" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ve heyecan yaratırken, MHP'den ilk tepki geldi.

MHP'DEN 'DOĞAL GAZ' PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından MHP'den beğeni toplayan bir doğal gaz paylaşımı geldi.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz' ifadeleri yer aldı. Paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin konuşmasından bir alıntı kullanıldı.