Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin '10 büyükelçi ve Suriye'de harekatı' konuşması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN