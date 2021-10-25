25 Ekim 2021, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin '10 büyükelçi ve Suriye'de harekatı' konuşması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.